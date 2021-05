Mercato Inter, 2 club interessati ad un attaccante nerazzurro

Tagliare i costi e abbassare il monte ingaggi, queste saranno le priorità che caratterizzeranno la prossima sessione di calciomercato dell'Inter, che avrà inizio la prossima stagione.

La dirigenza nerazzurra dunque è chiamata a vendere gli esuberi per far sì che ci siano benefici sul fronte finanziario del club. Tra questi c'è Andrea Pinamonti. L'attaccante nerazzurro quest'anno ha avuto poco spazio nelle gerarchie di Antonio Conte ed è per questo che è prossimo a lasciare l'Inter in estate.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, due club della serie A avrebbero espresso molto interesse per il classe '99. Le squadre in questione sono Udinese e Bologna. Quest'ultimo con la priorità di trovare un attaccante puro all'altezza della formazione di Mihajlovic. Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti.