Marotta Inter, si studiano i primi colpi a parametro zero: due i nomi in lizza

Con la sessione di mercato invernale conclusasi da meno di 24 ore, l'Inter è già al lavoro per portare a Milano qualche giocatore senza versare un solo euro per l'acquisizione del cartellino.

Con questo sistema negli ultimi anni sono arrivati i vari De Vrij, Godin, Asamoah, ecc. Un fattore che in materia economica ha fatto risparmiare all'Inter parecchi soldi che sono stati investiti in altri reparti. Ma la caccia ai colpi low cost dei nerazzurri non sembra essersi ancora conclusa.

Nel mirino infatti ci sono Kurzawa del PSG e Giroud del Chelsea. Quest'ultimo poteva essere ingaggiato già questo mese, ma alcune complicanze nella trattativa con i Blues hanno messo il club milanese di valutare l'ingaggio del francese solo al termine della stagione. A riferirlo è stato stamane il Corriere dello Sport.