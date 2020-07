Mandzukic Inter, nessun riscontro. Il croato nel mirino di altri due club di A

Per la prossima finestra di mercato l’Inter sarebbe alla ricerca di un vice Lukaku. Gli uomini di mercato nerazzurri avrebbero intenzione di acquistare un attaccante fisico e intelligente tatticamente e starebbero monitorando con attenzione diversi profili. Nelle ultime ore è stato accostato al club meneghino anche il nome di Mario Mandzukic, che ha recentemente rescisso il proprio contratto con l'Al-Duhail.

L’ex Juventus si starebbe guardando intorno per trovare una nuova sistemazione e dopo l’esperienza in Qatar avrebbe voglia di tornare a giocare in Europa.Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter non sarebbe interessata al giocatore e le voci circolate ieri non avrebbero nessun riscontro. Il nome richiesto da Antonio Conte sarebbe sempre quello di Edin Dzeko, già vicinissimo ai nerazzurri la,scorsa estate.

Come riportato dall’emittente satellitare, il futuro del classe ‘86 potrebbe essere comunque in Italia, infatti sulle sue tracce ci sarebbero il Benevento e la Fiorentina. Il club campano, neopromosso in Serie A, avrebbe già avviato primi contatti con l’entourage dell’attaccante. Attenzione anche ai viola che si sarebbero inseriti nella corsa e sarebbero pronti a convincerlo. Trattativa molto complicata per entrambi i club a causa dell’ingaggio da 4-5 milioni di euro richiesto dal giocatore.