Lukaku via dallo United? Solskjaer inizia a prepararsi: le parole

La possibilità che il Manchester United perda il proprio bomber Romelu Lukaku c'è ed è abbastanza minacciosa. E' vero, ad oggi tra domanda e offerta tra i Red Devils e i meneghini c'è ancora distanza, ma vista l'evidente volontà del giocatore di raggiungere Antonio Conte, si pensa che in qualche modo i due club riusciranno a trovare un punto di incontro.

Nel frattempo, in conferenza stampa ad Ole Gunnar Solskjaer è stato chiesto se in qualche modo riuscisse a spiegarsi questa "strana" volontà di alcuni calciatori di voler lasciare lo United. Questa la risposta del norvegese:

"In realtà no, non capisco questa mentalità. Evidentemente coloro che vogliono andarsene non sono stati qui negli anni in cui abbiamo vinto. Vincere con questo club e con questa maglia è la sensazione più bella che un calciatore possa vivere". Infine, il norvegese ha detto anche che qualora Lukaku partisse, il club lo rimpiazzerebbe.