Lukaku, lo United non molla: per il belga servono 75 milioni

Qualche giorno fa ha mandato dei chiari segnali all'Inter spendendo parole di stima per il neo-tecnico nerazzurro Antonio Conte. Eppure, nonostante il giocatore voglia raggiungere Milano, il Manchester United è pronto a trattenerlo.

Secondo il Sun infatti, per cederlo i Red Devils pretendono un assegno da almeno 75 milioni di euro. Per intenderci, la stessa cifra che il club inglese sborsò per prelevarlo dall'Everton.

Insomma, lo United (considerando anche il pesante ingaggio del belga) se ne priverebbe volentieri, ma allo stesso tempo vuole cederlo alle proprie condizioni.