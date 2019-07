Lukaku-Inter, ecco quanto andrebbe a guadagnare il belga a Milano

Che l'Inter e l'entourage che cura gli interessi di Romelu Lukaku abbiano raggiunto l'accordo economico ormai da svariate settimane non è più un mistero.

Oggi però, direttamente dal Regno Unito Sky Sports Uk ha reso note le cifre di tale accordo. A Milano infatti, il bomber belga andrebbe a guadagnare - comprensivi di bonus - 9.5 milioni di euro per 5 anni.

Un'offerta economica allettante che si aggiunge alla già palese volontà dell'ex Everton di raggiungere Antonio Conte, allenatore giudicato da Lukaku in persona come il migliore al mondo. Adesso però, oltre all'accordo col classe '93, l'Inter deve lavorare per trovare l'accordo più importante: quello con lo United.