L’incredibile strategia di mercato juventina per annientare l’Inter

Mediaset propone uno scenario di mercato che, se reale, potrebbe mettere l’Inter in difficoltà enormi. La Juventus avrebbe in mente una strategia finalizzata a creare le condizioni per quello che sarebbe un fallimento generale del mercato nerazzurro così come impostato fino ad oggi sulla cessione di Icardi e l’acquisto di Lukaku.

Marco Barzaghi spiega che la Juventus avrebbe in programma di tenere in stand by Icardi all’Inter il più a lungo possibile per arrivare alle ultime ore di mercato e portare a Torino Lukaku. Una strategia studiata nei tempi e nelle modalità per stravincere e lasciare l’Inter con il classico cerino in mano.

“Il Napoli è l’unica alternativa credibile alla Juventus perché Icardi non vuole lasciare l’Italia e si sta anche spazientendo. Pepè piace a diverse squadre, ha una valutazione elevatissima ed è un rischio importante per un giocatore esploso in questa stagione. Non è l’attaccante fisico che vorrebbe Conte per cui lo depennerei dalla lista dell’Inter”.