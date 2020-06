Lautaro Martinez, Sky: "Ora potrebbe cambiare tutto"

Lautaro Martinez continua ad essere al centro della trattativa tra Inter e Barcellona. Gli spagnoli continuano ad insistere, ma i nerazzurri non mollano, e restano fermi sulla loro posizione: o 111 milioni di euro o nulla.

I catalani vorrebbero introdurre una contropartita tecnica per abbassare la parte cash, ma per il momento non è stata trovata la giusta soluzione. Stando però a quanto riportato da Sky Sport 24 ora potrebbe cambiare tutto.

L'Inter infatti una settimana fa ha messo a segno un colpo in uscita molto importante, ossia la cessione di Mauro Icardi. Con questa operazione marotta ha portato nelle casse nerazzurre 58 milioni di euro circa di plusvalenza. Per questo ora il club guidato da Suning si trova in una posizione di forza. Non ha infatti necessità di vendere, e qualora non arrivasse l'offerta giusta Lautaro resterà.