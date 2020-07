Lautaro Martinez Barcellona, lo scenario ormai sembra delineato

Lautaro Martinez continua ad essere al centro di voci di mercato che parlano di un forte interesse del Barcellona nei suoi confronti. Dalla Spagna continuano ad arrivare notizie su questa trattativa, e questa mattina Mundo Deportivo ha riportato un ulteriore aggiornamento. Ad oggi la possibilità che Lautaro si trasferisca in Spagna appare davvero difficile.

Il club catalano infatti ha necessità di monetizzare per concludere questa operazione, e quindi, finché non si monetizzerà dalla cessione di Coutinho, sarà difficile fare questo colpo in entrata. Inoltre il quotidiano sportivo ha svelato un retroscena. L'Inter infatti sarebbe scesa al di sotto dei 111 milioni di euro della clausola per arrivare a 90 più Firpo.

Tuttavia il Barcellona non si sarebbe mai avvicinato a questa cifra, in quanto avrebbe voluto inserire più giocatori, cosa non gradita ai nerazzurri.