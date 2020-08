Lautaro Manchester City, è lui il possibile erede di Aguero

Archiviata la delusione per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, in casa Inter è arrivato il momento di pianificare la prossima stagione. Il primo rinforzo, già ufficializzato, porta il nome di Achraf Hakimi con Sandro Tonali in via di definizione.

A tenere banco però, in Via della Liberazione c'è anche il mercato in uscita. Sotto questo punto di vista uno dei profili sotto la lente d'ingrandimento dei dirigenti è quello di Lautaro Martinez, da tempo in cima della lista della spesa del Barcellona ma che adesso potrebbe finire in orbita Manchester City.

Stando a quanto riferito dal Sun infatti, i Citizens sarebbero pronti ad avanzare un'offerta tale da poter pareggiare i 111 milioni di euro della clausola rescissoria presente contratto del Toro.