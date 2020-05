Lautaro Barcellona, la stampa spagnola sicura: affare ancora fattibile

Lautaro Martinez continua ad essere sempre nel mirino del Barcellona: il giocatore argentino piace molto a Bartomeu, con quest'ultimo che medita la giusta strategia per strappare "El Toro" all'Inter. Che il pressing catalano sia insistente ormai è cosa risaputa: nonostante le ultime dichiarazioni di Piero Ausilio il Barça non ha alcuna intenzione di mollare la presa, con la stampa iberica che insiste sulla fattibilità dell'operazione tra i due club.



Secondo quanto riportato da Marca i blaugrana non si sarebbero del tutto arresi nella corsa a Lautaro: la clausola, al momento impossibile da pagare per la dirigenza del Camp Nou, non rappresenterebbe un problema e sempre stando a quanto riferito dal quotidiano ci sarebbe ancora la possibilità di inserire delle contropartite tecniche utili per addolcire l'accordo vista anche la volontà del calciatore di non voler rinnovare il contratto coi nerazzurri.



Non solo: dalla Catalogna filtra sempre ottimismo con un altro piano già attuato dal Barcellona, quest'ultimo intenzionato a far scendere il prezzo del cartellino dell'attaccante complice anche l'emergenza Coronavirus che ha letteralmente scombussolato i piani delle società calcistiche. Bartomeu prende tempo, consapevole del fatto che le condizioni economiche potrebbero seriamente cambiare col passare dei giorni e che la volontà del bomber interista potrebbe cambiare totalmente gli scenari. Barça determinato...e anche da Madrid rilanciano sulla buona riuscita della trattativa.