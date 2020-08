Lautaro Barcellona, definita la strategia blaugrana: affondo solo in un caso

Lautaro Martinez continua ad essere sempre sulla lista della spesa del Barcellona: il centravanti nerazzurro piace molto a Bartomeu, con quest'ultimo che studia la strategia per soffiarlo all'Inter. Nel frattempo sembrerebbe esserci una complicazione, o meglio, un fattore non da poco nell'affare. L'arrivo del "Toro" sotto i riflettori del Camp Nou potrebbe dipendere da una partenza nel reparto offensivo allenato da Setien. I blaugrana meditano sulla riuscita della trattativa.



Secondo quanto riferito da Calciomercato.com l'affare Lautaro-Barça sarebbe legato alla cessione di Luis Suarez. Il bomber uruguayano avrebbe richieste in MLS e a meno che non ci siano sviluppi su questo fronte difficilmente i catalani potranno affondare il colpo per il numero dieci nerazzurro. Una cosa è certa: i due attaccanti sudamericani non potrebbero convivere nello spogliatoio. Cedere "El Pistolero" per poi reinvestire su Lautaro. Ecco quanto riportato dal noto cronista di mercato Fabrizio Romano:



"Il Barça infatti ribadisce che l'obiettivo prioritario in attacco è proprio lui, ma conferma di non avere alcun accordo con l'Inter. Non solo: adesso i blaugrana contemplano l'operazione Martinez solo nel caso in cui dovesse andar via Luis Suarez, questa la linea del Barcellona emersa direttamente dalla dirigenza. L'argentino e l'uruguaiano insieme non saranno nel progetto del Barça: uno o l'altro, priorità alla ricerca di una soluzione per vendere Suarez e reinvestire su Lautaro, il club pensa che ormai il ciclo di Luis sia finito e per questo vuole rincorrere il Toro, risparmiando anche il pesantissimo stipendio dell'ex Liverpool. L'Inter da parte sua aspetta ed è tranquilla perché può fare il prezzo e Lautaro non ha mai forzato la cessione, dunque la preoccupazione dei mesi scorsi va scemando. Cifre irresistibili con tempistiche adeguate o non se ne farà nulla, tutto chiaro. Palla al Barça, il nuovo tentativo partirà solo in caso di addio di Luis Suarez".