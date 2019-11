Kulusevski Inter, un club esce dalla corsa per il centrocampista svedese

Dejan Kulusevski è sul taccuino di mezza Europa: il giocatore di proprietà dell'Atalanta in prestito al Parma ha attirato un sacco di estimatori, che ora cercano di assicurarsi le sue prestazioni.



Il centrocampista offensivo piace all'Inter e stando alle indiscrezioni riportate nella giornata odierna da TMW un club si sarebbe ritirato nella corsa al talento svedese che ha stregato la Serie A.



A riferirlo è John Marshall, capo scout del Wolverhampton, durante il Wyscout Forum al noto portale di trasferimenti. Le sue parole: "E' un giocatore che non ci interessa", questa la dichiarazione secca del membro della dirigenza del club britannico che scaccia così i rumors di mercato.