Kante Inter, il Chelsea chiede non meno di 60 milioni di euro

Il centrocampista ideale per Antonio Conte porta il nome di N'Golo Kante. E' quanto riferito dal noto editorialista Enzo Bucchioni in un suo articolo pubblicato in esclusiva su Tuttomercatoweb.

Il francese è una pedina notoriamente gradita dal tecnico leccese, ma a complicare le negoziazioni con il Chelsea ci sarebbe la valutazione del cartellino del giocatore che impongono i Blues.

Per liberare Kante infatti, il club londinese pretenderebbe un bonifico da almeno 60 milioni di euro. Una cifra giudicata al momento troppo ma che potrebbe essere finanziata dalla partenza di qualche big. I maggiori indiziati, sempre secondo Bucchioni, sarebbero Marcelo Brozovic e Milan Skriniar.