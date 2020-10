Kante Inter, dalla Francia sicuri: non ha mai voluto lasciare il Chelsea

Kante è il grande obiettivo di mercato di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Beppe Marotta avrebbe fatto un tentativo con il Chelsea la scorsa estate per accontentare la richiesta del tecnico salentino, ma la richiesta di 60 milioni di euro sarebbe stata ritenuta eccessiva.

Nelle ultime settimane si è parlato di una sua possibile cessione a gennaio a causa di una rottura tra N’Golo Kante e Frank Lampard, allenatore dei blues, ma il futuro del giocatore, in scadenza nel 2023, dovrebbe essere ancora al Chelsea.

Secondo quanto riportato da Le 10 Sport, il centrocampista transalpino, avrebbe intenzione di restare ai blues e non avrebbe mai aperto la porta a un eventuale trasferimento. Stesso discorso vale anche per la dirigenza del club britannico che riterrebbe il giocatore incedibile. Niente da fare quindi per i nerazzurri che sembrerebbero costretti a cambiare i propri piani e virare su un altro obiettivo.