Juventus, ora Dybala e Cancelo potrebbero restare

Con l'addio di Massimiliano Allegri, cambiano anche alcuni scenari in chiave calciomercato. Alcuni giocatori dati fino a pochi giorni fa potrebbero infatti restare. Su tutti Joao Cancelo e Paulo Dybala.

Così si legge nel sito de "La Gazzetta dello Sport": "In effetti Cancelo e Dybala non hanno vissuto una stagione particolarmente positiva, ma il portoghese fino all’infortunio di dicembre si era comunque espresso su buoni livelli. Dybala ha pagato la difficile collocazione tattica, ma è pur vero che Allegri non l’ha aiutato e anzi l’ha tenuto troppo lontano dalla porta anche se le caratteristiche di Paulo sono quelle di un giocatore che ama svariare. E’ logico supporre che, chiunque sia il successore di Allegri, Cancelo e Dybala verranno tolti dal mercato e che le plusvalenze necessarie per il bilancio saranno effettuate cedendo altri elementi. L’impressione è che la Juve sceglierà un tecnico in grado di esaltare la rosa a disposizione senza pretendere grossi stravolgimenti. E dal mercato potrebbero arrivare due difensori, un centrocampista (oltre a Ramsey, già preso a parametro zero dall’Arsenal) e un attaccante".