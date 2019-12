Inter,in Spagna sicuri: domani si parlerà del giocatore che piace a Conte

Non ci sarà solo la questione campo domani tra Inter e Barcellona, visto che i due club approfitteranno del match per parlare anche di Arturo Vidal. Lo riportano in coro sia Mundo Deportivo che Sport.

I due importanti quotidiani spagnoli sono sicuri che il discorso relativo al cileno, che tanto piace a Conte, domani verrà affrontato dai rispettivi uomini mercato. Tuttavia non dovrebbe essere lui l'unico giocatore al centro dei dialoghi.

Il barcellona potrebbe infatti chiedere un'opzione per Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino piace molto ai blaugrana, ed è sponsorizzato da Leo Messi.