Inter, via Gagliardini dentro un giovane talento: la strategia della società

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 17/12/2022

Inter impegnata a preparare al meglio la ripresa del campionato. Vista la pausa dovuta al Mondiale in Qatar la squadra di Simone Inzaghi sta disputando diverse amichevoli per arrivare a gennaio al massimo della forma, soprattutto in vista dello scontro diretto con il Napoli. Tra le amichevoli in programma (oggi Betis-Inter, le ultimissime su Romelu Lukaku), ci sarà un’amichevole a Reggio Calabria contro la Reggina il 22 dicembre.

Contro la Reggina, oltre a vedere il fantastico scontro in famiglia tra i fratelli Inzaghi, con Pippo alla guida dei calabresi, l’Inter analizzerà da vicino la prestazione del giovane Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista attualmente in prestito ai granata è una delle rivelazioni della Serie B. Ottima mezzala e soprattutto dotato di una tecnica superiore, capace di fare gol e di fornire assist.

Inter, dentro Fabbian al posto di Gagliardini: la strategia

Come svelato e analizzato da SportWeek Giovanni Fabbian tornerà alla base a fine stagione. Il giovane centrocampista finito in prestito alla Reggina per trovare più spazio, è stato fin qui uno dei migliori giocatori della squadra di Pippo Inzaghi e soprattutto una delle rivelazioni della Serie B. Le possibilità che torni a pianta stabile tra le fila dell’Inter, in prima squadra, sembrano aumentare.

Infatti come detto da SportWeek, l’Inter è pronta a riprendersi il giovane centrocampista e ad integrarlo nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Fabbian prenderà il posto di Roberto Gagliardini, sempre più destinato a lasciare Milano alla fine della stagione in corso. L’ex Atalanta non ha mai convinto a pieno Inzaghi e vuole trovare più spazio altrove.