Inter, via Brozovic? La società se lo gode, ma fissa il prezzo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/05/2023

Inter, Brozovic sta tornando piano ai suoi ritmi dopo una fase di blackout.

Complice anche un lungo infortunio il centrocampista è passato dall’essere fondamentale ad alternativa nell’undici nerazzurro. Complice una stagione eccelsa di Calhanoglu, quando chiamato in regia, Brozovic in stagione ha man mano perso la sua centralità. Almeno fino alle ultime partite dove si è ripreso il suo ruolo, fornendo prestazioni degne della sua fama.

Non è un mistero che, così come diversi suoi colleghi, anche il suo futuro in nerazzurro al momento è in dubbio. Dopo tanti anni, addirittura 8, di Inter forse è arrivato anche per lui il momento di cercare altri stimoli altrove. Nel prossimo mese si capirà cosa sarà l’Inter e come sarà il futuro. Nelle ultime uscite con Benfica, Empoli, Lazio e la doppia sfida di Coppa Italia contro la Juventus, si è davvero rivista la mente della squadra nerazzurra da almeno 5 stagioni a questa parte. Inoltre anche il chilometraggio è tornato ad essere quello che conoscevamo, dimostrando che fisicamente è al top.

Inter, potrebbe essere addio a Brozovic a fine anno. La società non ha fretta, ma non lo lascerà partire per meno di 40 milioni.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, sul giocatore ci sarebbe ancora l’interesse del Barcellona. I catalani potrebbero mettere sul piatto Kessie, come si sa già da tempo. Ci sarebbero anche sirene inglesi sul giocatore croato che attualmente ha un contratto fino al 2026 da 6,5 milioni netti a stagione. La società nerazzurra non ha esigenza di vendere il giocatore che dunque non sarà svenduto, ma eventualmente ceduto solo per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Queste sono e restano solo ipotesi, perché in effetti nessuno resterebbe sorpreso se tornasse pedina fondamentale dell’Inter di questo ultimo mese e della prossima stagione.