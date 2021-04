Inter-Verona non solo in campo: sul mercato in ballo diversi nomi

Nel giorno in cui Inter e Verona si sono date appuntamento alle ore 15:00 a San Siro per farsi battaglia sul campo, la redazione di calciomercato.com rende noti i nomi che, per quanto concerne il mercato, caratterizzeranno la prossima finestra.

Si parte da Federico Dimarco, agli scaligeri in prestito con diritto di riscatto ma che potrebbe comunque far rientro alla base nerazzurra o addirittura finire nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Successivamente si cita il nome di Eddie Salcedo, cresciuto molto sotto la guida di Ivan Juric ma che, come confermato dall'agente del classe 2001 Giuseppe Riso, con ogni probabilità tornerà a Milano.

Infine vi è il nome di Marco Silvestri. L'estremo difensore questa stagione si è particolarmente distinto per l'ottimo lavoro svolto, e questo alle grandi d'Italia come l'Inter non è passato inosservato. Il Verona (complice il contratto in scadenza nel 2022) lo valuta non più di 10 milioni di euro. I nerazzurri ci pensano e vagliano anche l'ipotesi di inserire nell'affare il cartellino di Andrea Pinamonti.