Inter, valutazioni in corso su un esterno: Marotta pensa alla contropartita

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/12/2022

Inter già concentrata a quello che sarà il proseguo della stagione. La pausa dovuta ai Mondiali in Qatar darà alla squadra di Simone Inzaghi il tempo e il modo di ritrovare solidità e soprattutto costanza, quella che è mancata nella prima parte di stagione. Troppi alti e bassi per il tecnico che deve fare i conti con oltre 5 sconfitte in appena 5 mesi di stagione. Tra i tanti giocatori che ancora non hanno avuto l’exploit giusto c’è Raoul Bellanova.

L’esterno arrivato dal Cagliari fin qui ha disputato appena 11 presenze senza trovare nè gol e nè assist. Ha dimostrato di avere qualità importanti e di poter diventare uno dei migliori esterni in Serie A ma deve ancora crescere tanto. Proprio per questo arrivano novità in merito al suo futuro in nerazzurro.

Inter, valutazioni in corso su Bellanova: le ultimissime

Come già anticipato precedentemente sul nostro sito (qui le novità su Acerbi), l’Inter in questa settimana farà alcune valutazioni importanti sui giocatori arrivati in prestito a giugno. Da Acerbi e Lukaku passando per Bellanova, tanti sono sotto la lente d’ingrandimento della società per capire chi potrà essere utile alla causa nerazzurra.

Come riportato da Tuttosport la situazione legata a Bellanova, in prestito dal Cagliari, è particolare. Il riscatto è fissato a 7 milioni ed è difficile che i nerazzurri li investano per un’alternativa ma se i rossoblu dovessero abbassare la quota e inserire una contropartita tecnica l’affare potrebbe concludersi. Insomma, questa settimana sarà decisiva per il futuro del giovane esterno italiano in maglia nerazzurra.