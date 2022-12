Acerbi Inter, Marotta valuta un’opzione: novità sul futuro del centrale

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/12/2022

Acerbi Inter; novità in arrivo sul difensore. Francesco Acerbi, grande emblema della Lazio targata Simone Inzaghi prima del suo approdo all’Inter, in estate ha seguito l’allenatore a Milano. Uno dei fedelissimi del tecnico nerazzurro sta scalando le gerarchie anche dalle parti di Appiano Gentile. Arrivato come una riserva, pronto a coprire il buco lasciato da Ranocchia come quarto centrale, Acerbi ha trovato sempre più spazio.

Complici le prestazioni poco convincenti di alcuni giocatori tra cui De Vrij infatti Acerbi ha guadagnato la fiducia di Inzaghi e dei compagni, trovando un posto nello schema tattico del tecnico soprattutto nella seconda parte di questa prima metà di stagione. Adesso l’Inter discute per il riscatto del difensore di proprietà della Lazio.

Acerbi Inter, i nerazzurri valutano il riscatto: trattativa con Lotito avviata

Nelle settimane precedenti si era già parlato del possibile riscatto di Acerbi dalla Lazio, ma solo a determinate condizioni soprattutto dopo la valutazione fatta dal presidente biancoceleste Lotito. L’Inter starebbe valutando il riscatto di Acerbi, infatti fra i giocatori da valutare in questa settimana è spuntato il nome del centrale italiano. L’ex Sassuolo e Milan è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Come riportato da Tuttosport però il calciatore non potrebbe tornare alla Lazio per problemi ambientali e dunque Lotito potrebbe abbassare le pretese e accettare una cifra inferiore. Trattativa avviata tra i due club a lavoro per trovare un accordo. Intanto da Milano arrivano novità importanti sul futuro di Lukaku (qui tutti i dettagli).