Inter, per Lukaku il Chelsea cambia le carte in tavola. Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 11/12/2022

Inter, a giugno i nerazzurri dovranno parlare con il Chelsea per affrontare la questione legata a Romelu Lukaku, in prestito a Milano proprio dai Blues. Un accordo tacito tra le parti prevede che il prestito venga rinnovato anche per la prossima stagione. Sarà necessario però stabilire le condizioni. E secondo quanto riportato questa mattina dalla redazione di Tuttosport il club londinese potrebbe aver deciso di cambiare le carte in tavola.

Il belga è tornato a Milano con la formula del prestito oneroso, ed una parte del suo stipendio è pagato del club nerazzurro. Nelle intenzioni attuali ci sarebbe un progetto che prevede l’aumento della cifra stabilita per il prestito nonché l’innalzamento della percentuale dello stipendio a carico dell’Inter.

Inter, queste le nuove condizioni che il Chelsea richiede per Lukaku

“Il Chelsea chiaramente punta a confermare, se non aumentare, le cifre pattuite sei mesi fa: 7.86 milioni più 3 di bonus per il prestito e 8.5 milioni dei 12 d’ingaggio pagati dall’Inter. La società nerazzurra, complice una prima parte di annata del belga passata per lo più in infermeria, lavorerà invece per abbassarle. Quasi certamente stavolta il Chelsea chiederà di inserire per l’estate del 2024 (quando Lukaku avrà 31 anni) almeno un diritto di riscatto e la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni, ovvero il peso di “Big Rom” nel bilancio dei Blues a quella data”.

Ovvio che, come anticipato, Marotta punterà ad ottenere condizioni più agevolate. Finora infatti Lukaku in campo non si è visto quasi mai. Resterà da capire cosa accadrà nella seconda parte di stagione. Ad oggi però non sembrano esserci i margini per ritenere congrue le richieste del Chelsea.