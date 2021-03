Inter, spunta Mustafi a zero per rinforzare la difesa

La difesa dell'Inter si prepara a mutare nella prossima sessione di mercato. Non tanto per quanto riguarda i titolari chiaramente, con il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni intoccabile, quanto negli altri interpreti del reparto. Come raccontato su Calciomercato.com, Maksimovic del Napoli è un nome caldo per prendere il posto di uno tra Kolarov e Ranocchia, ma il nome nuovo è quello di Shkodran Mustafi.



Come riferisce l'edizione di oggi di Tuttosport, il centrale classe '92 è già stato trattato in passato da Ausilio e può tornare in auge viste le condizioni favorevoli. Il tedesco infatti, ex Sampdoria, ha lasciato l'Arsenal a febbraio per giocare in patria allo Schalke 04, che tuttavia sembra destinato alla retrocessione.

A quel punto Mustafi sarà libero, in quanto il suo contratto scadrà a giugno, e l'Italia è una meta sempre gradita, già sfiorata più volte nelle ultime sessioni di mercato: Inter a caccia di un colpo a zero in difesa, Mustafi può essere la soluzione giusta.