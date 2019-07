Inter, Solskjaer gela i nerazzurri. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Ole Solskjaer rispedisce al mittente le voci di un interessamento dell'Inter per Lukaku. L'allenatore dei Red Devils avrebbe dichiarato di aver parlato col giocatore e di non aver ricevuto nessun offerta per il centravanti belga. Ecco quanto emerso dalla conferenza stampa:





"Ci sono state molte voci e speculazioni su molti giocatori, in entrata e in uscita. Quando sei al Manchester United devi aspettarti che accada. Ho parlato con Pogba, Lukaku, Lindgaard, con tanti giocatori. Per ora non abbiamo ricevuto offerte e abbiamo contratti a lunga scadenza. Siamo il Manchester United, non abbiamo bisogno di vendere".