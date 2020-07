Inter, Skriniar nel mirino di City e United: possibile scambio con Aguero?

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Indipendent, Manchester City e Manchester United sarebbero pronte a sfidarsi per Milan Skriniar dell’Inter. Entrambi i club sarebbero alla ricerca di un rinforzo in difesa e starebbero seguendo con attenzione sia lo slovacco che Kalidou Koulibaly del Napoli.

Lo slovacco in questa stagione ha riscontrato qualche difficoltà nella difesa a tre di Antonio Conte ed ha ancora un lungo contratto con i nerazzurri fini al 2023. La dirigenza nerazzurra, al momento, non avrebbe nessuna intenzione di cederlo, ma di fronte ad una mega offerta superiore ai 50 milioni di euro potrebbe cambiare idea.

La squadra più interessata sembrerebbe il Manchester City di Pep Guardiola, che avrebbe già più volte provato ad acquistarlo in passato. Stando a quanto riferisce il giornale britannico, i due club potrebbero imbastire uno scambio con Sergio Aguero. L’argentino è in scadenza di contratto nel 2021 e, nel caso in cui il City dovesse essere confermata dall'Uefa la non partecipazione alla prossima Champions League, potrebbe essere ceduto.