Inter, sfuma il colpo Ter Stegen: vicino il rinnovo con il Barcellona

Il futuro di Marc-Andre Ter Stegen sembrerebbe ormai deciso . Il tedesco è in scadenza di contratto nel 2022 e secondo quanto riportato da Catalunya Radio, avrebbe deciso di restare ancora al Barcellona e rinnovare il proprio contratto. Decisiva la volata dello stesso giocatore.

Sulle tracce del portiere c’erano diversi top club tra cui Juventus, Inter, Chelsea e Bayern Monaco, ma salvo clamorosi colpi di scena il classe ‘92 resterà ancora al Barcellona. I nerazzurri erano pronti a puntare su di lui per il dopo Handanovic, ma ora saranno costretti a virare su un altro obiettivo.

Il Barcellona da mesi al lavoro per blindarlo, avrebbe raggiunto nelle scorse ore un principio d’accordo con Ter Stegen per un contratto fino al giugno del 2025 con opzione per l'anno ancora successivo. Le parti starebbero limando gli ultimi dettagli per l’ingaggio e la fumata bianca potrebbe arrivare entro le prossime settimane.