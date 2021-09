Inter, senti Hakimi! Svela il retroscena sulla cessione al Psg

Achraf Hakimi è, quasi sicuramente, il più grande rimpianto dell'Inter e dei tifosi. La sua cessione al Psg è ancora oggi, sabato 25 settembre, una ferita che sanguina. Nelle scorse ore l'esterno marocchino ha rilasciato un'intervista all'Équipe in cui ha fatto emergere un retroscena dell'addio.

Hakimi, decisivo anche nell'ultima partita dei parigini con un gol allo scadere, ha raccontato di aver avuto due offerte: "Una dal Chelsea e una, appunto, dal Paris Saint-Germain". Come mai ha scelto di 'traslocare' sotto la Tour Eiffel? "Ho sentito che dovevo venire qui, che qui sarei stato felice" è stata la sua risposta. Dopodiché il laterale, classe 1998, ha sottolineato come "il Psg è un grande club. Ho apprezzato - ha subito aggiunto - il sostegno e il supporto che mi hanno dato i tifosi. Sono stato fortunato perché insieme a me sono arrivati tanti altri campioni". Poi c'è stato l'arpeggio finale in vista di una stagione in cui la squadra di Mauricio Pochettino è chiamata a vincere tutto: campionato, Coppa di Francia e soprattutto la Champions League. "Mi sento bene al PSG, abbiamo un dream team e sono felice di farne parte".

L'Inter ha ceduto, ricordiamo, Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per circa 60 milioni di euro durante l'ultima sessione di mercato. "Il club - aveva scritto la società dopo l'annuncio ufficiale del trasferimento - ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".