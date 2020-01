Inter, scambio Politano-Spinazzola ancora possibile

Dopo i momenti di grandissima tensione della mattinata, Inter e Roma sembrerebbero aver ripreso i contatti per cercare di trovare una soluzione sullo scambio Politano-Spinazzola.

Secondo Gianluca Di Marzio, le parti ragionano su un possibile obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un numero di presenze da parte di Spinazzola, in modo da garantire all’Inter l’integrità fisica del terzino e di far parte del mosaico tattico dei nerazzurri.



Si tratta sul numero di presenze dei due giocatori coi rispettivi nuovi club, con le prossime ore che potrebbero essere cruciali per sbloccare la trattativa.