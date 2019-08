Inter, Pradè parla delle situazioni di Biraghi e Dalbert

Al termine della partita di Coppa Italia contro il Monza, terminata 3-1 per la Fiorentina, il diesse viola Daniele Pradè ha parlato ai media delle situazioni di Biraghi e Dalbert in chiave calciomercato.

Ecco quanto riportato da "violanews.com": "Biraghi? Vuole andare all’Inter ma la volontà deve essere anche la nostra. Bisogna vedere come e se si farà l’operazione. Dalbert? In questo momento preferisce andare al Nizza, poteva essere interessante per noi ma la situazione è ferma".