Inter News, il Barcellona ha fatto sapere di non volersi privare di Griezmann

Nelle ultime settimane è stato visto come uno dei principali partenti del Barcellona per via dei rapporti non proprio rosei con il tecnico Quique Setièn. La redazione de L'Equipe però, oggi riporta una situazione legata ad Antoine Griezmann totalmente diversa.

Secondo i francesi infatti, il club catalano avrebbe fatto sapere che, a prescindere da tutto, non ha affatto intenzione di privarsi del campione del mondo. Una notizia che, seppur indirettamente, interessa anche all'Inter.

I nerazzurri in Griezmann avevano visto una potenziale contropartita tecnica per Lautaro Martinez, attaccante molto stimato dal Barça. Ad oggi però, l'ex Atletico Madrid sembra destinato a proseguire la propria carriera in Spagna.