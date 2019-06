Inter, Nainggolan può partire: pronte due alternative al belga

Può volgere al termine dopo una sola stagione l'avventura di Radja Nainggolan a Milano. Il centrocampista, arrivato in Lombardia dopo l'esplicita richiesta di Luciano Spalletti, potrebbe fare le valigie.

E' vero, il gol decisivo per la qualificazione in Champions League contro l'Empoli è stato siglato proprio dal Ninja. Qualora però all'Inter pervenisse un'offerta da almeno 30 milioni, dire di no sarebbe complicato. Sulla situazione relativa alla possibile partenza dell'ex Roma e dei possibili sostituti, stamane il Corriere dello Sport scrive:

“Resta da vedere se in corso Vittorio Emanuele arriverà un’offerta importante per lui (almeno 30 milioni) e se Radja la accetterà. Antonio Conte non ha posto veti alla sua cessione (anzi…). Al suo posto potrebbe arrivare Mateo Kovacic da Madrid, ma è stato proposto anche il portoghese Bruno Fernandes”.