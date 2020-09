Inter mercato, per Nainggolan spunta il Psg con un affare alla Florenzi

Radja Nainggolan è tornato all'Inter dopo il prestito di una stagione con mancato riscatto del Cagliari. L'Inter non si oppone, come fu un anno fa, alla sua permanenza, ma nel caso arrivasse un'offerta soddisfacente, la società nerazzurra sarebbe ben lieta di ascoltarla.

Una pista potrebbe essere quella del Psg. Secondo i francesi di Telefoot, il ds dei parigini Leonardo guarda alla Serie A in cerca di rinforzi low cost e sarebbe pronto a fare un'offerta simile a quella fatta alla Roma per Florenzi, ovvero prestito oneroso con diritto di riscatto.

Un'offerta che però ancora non può soddisfare l'Inter, che come ribadito più volte, per il centrocampista belga valuta solo una cessione definitiva. In caso contrario il Ninja resterebbe a disposizione di Antonio Conte.