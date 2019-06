Inter, Marino ieri in sede: incontro per De Paul? Lo scenario

La notizia di Pierpaolo Marino che nella giornata di ieri si è recato presso gli uffici dell'Inter nella nuova sede di Viale della Liberazione si è diffusa in fretta. Questa mattina infatti, il Corriere dello Sport ha tentato di spiegare il motivo di questo summit.

Inizialmente si pensava che il DS dell'Udinese avesse incontrato i nerazzurri per Rodrigo De Paul (a gennaio si parlava di un accordo già fatto per l'estate). Eppure, a riguardo il famoso quotidiano sportivo scrive:

"Ufficialmente no perché non è considerato ideale per il ruolo di mezzala, una posizione che sarà occupata da Nicolò Barella, anche se con il Cagliari (i contatti continuano) non c’è fumata bianca".