Inter Joao Mario, il dirigente della Lokomotiv aggiorna la situazione riscatto

Il vice direttore sportivo della Lokomotiv Mosca Andrei Losiouk aggiorna la situazione legata al riscatto del centrocampista di proprietà dell'Inter: Joao Mario.



Il dirigente del club russo non si sbilancia durante il Wyscout Forum ad Amsterdam. Ecco le sue dichiarazioni riportate al noto portale specializzato in mercato dei trasferimenti calciomercato.com:



"Joao Mario sta facendo molto bene, si è ambientanto molto in fretta, si sente libero in campo e si è subito integrato con le richieste dell'allenatore, quindi sì, nonostante siano passati solo 3 mesi, almeno per ora ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo preposti e, soprattutto, è anche tornato in nazionale. Ovviamente è molto presto per parlare del riscatto dall'Inter. Il campionato è lungo, c'è una sosta di due mesi a gennaio e dovremo vedere se dopo la sosta continuerà con il rendimento che ha avuto finora. I patti con l'Inter sono chiari, sicuramente ne riparleremo più avanti".