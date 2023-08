Inter, il Milan non aiuta l’affare Pavard. Ecco la situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/08/2023

Inter, l’affare Pavard non sembra sciogliersi, almeno nella giornata di oggi.

Il Bayern Monaco è sempre alla ricerca di un possibile sostituto del difensore francese. Sport Mediaset ha fatto il punto sulla situazione per quello che resta l’obiettivo primario del mercato nerazzurro. SM conferma che a stamattina i bavaresi non hanno trovato un sostituto e, se non si può considerare tramontata la trattativa che vede Pavard arrivare al’Inter, sicuramente si complica parecchio. Il Bayern starebbe continuando il tentativo di portare Chalobah in Germania dal Chelsea. Ci sarebbe stato anche il tentativo di provare a prendere Kalulu del Milan, ma ricevendo un secco no dalla dirigenza rossonera.

