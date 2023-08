Inter a Cagliari, un’assenza pesante e un recupero

di Redazione, pubblicato il: 28/08/2023

(Inter) L’Inter scende in campo stasera a Cagliari per agguantare Milan e Napoli in testa dopo le prime due di campionato. Inzaghi arriva in terra sarda con tante certezze ma con una assenza pesante, quella di Francesco Acerbi. Il difensore centrale soffre ancora del guaio nuscolare al soleo che lo aveva già costretto a rinunciare alla prima di stagione contro il Monza.

Torna invece tra gli arruolabili Matteo Darmian, uscito con una caviglia malconcia proprio nel match contro i brianzoli. Il laterale ha svolto gli ultimi giorni di lavoro in gruppo e le sue condizioni gli permetteranno di essere a totale disposizione del mister.