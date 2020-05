Inter, il Corsera anticipa tutti, Tonali accordo già fatto

Secondo il Corriere della Sera l’Inter sta navigando a tutta velocità verso l’ingaggio di Sandro Tonali. Il club nerazzurro avrebbe in mano già l’accordo con il giocatore ed il suo entourage, chiudendo dunque le porte agli assalti della concorrenza. Piero Ausilio due giorni fa aveva accennato all’interesse concreto del club nerazzurro per il 20enne delle rondinelle ma il quotidiano milanese si spinge ben oltre.

“ Nonostante il surplace di rito nelle dichiarazioni a mezzo stampa, come in ogni grossa trattativa di mercato, la dirigenza nerazzurra ha già definito un accordo di massima con il calciatore e il suo agente, Giuseppe Bozzo: il contratto sarà quadriennale e cambierà davvero la vita al fu «Sandrino», che si appresta a guadagnare circa dieci volte più di quanto percepisca ora al Brescia, 250 mila euro annui”,

All’Inter resta ora il compito più difficile, chiudere l’accordo anche con il Brescia. Il Presidente Cellino ha sempre ribadito che per meno di 50 milioni non è disposto neanche a sedersi al tavolo delle trattative. L’offerta nerazzurra sarebbe al momento di 35 milioni ma è più che probabile che possa essere resa più allettante inserendo qualche giovane interessante. A questo riguardo nelle ultime ore sono stati fatti i nomi di Andrea Pinamonti (che dovrebbe rientrare a fine stagione dal Genoa) e di Sebastiano Esposito.

Tonali ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei punti di forza dell’Inter del futuro: tecnica, capacità di imporsi in entrambe e fasi, grande personalità. Il fatto poi di essere italiano si inserisce alla perfezione nel progetto di Zhang e Marotta che predilige giovani nazionali per dare una identità sempre più marcata alla squadra e rafforzare il senso di appartenenza.