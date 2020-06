Inter, grana Perisic: il Bayern potrebbe rinunciare al calciomercato

In casa nerazzurra continua a tenere banco anche il futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato, attualmente in prestito al Bayern Monaco, rischierebbe di tornare alla base al termine della stagione. Il club bavarese non ha esercitato l’opzione per il riscatto fissato a 20 milioni di euro in scadenza lo scorso 17 maggio e non avrebbe ancora deciso se acquistarlo a titolo definitivo. Le parti sarebbero comunque rimaste in contatto per provare a chiudere l’affare a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite la scorsa estate, ma l’affare rischierebbe di sfumare definitivamente.

Prima del match contro il Leverkusen, Oliver Kahn, membro del Consiglio direttivo del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune emblematiche dichiarazioni ai microfoni di SkySport Deutschland. L’ex portiere ha commentato l’attuale crisi economica dovuta al coronavirus, dichiarando che il club tedesco non sarebbe disposto a fare investimenti importanti e che potrebbe addirittura rinunciare a fare calciomercato durante la prossima sessione di mercato. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Dobbiamo ripensare al modello attuale in base al costo del personale per i club: mi riferisco agli stipendi dei giocatori soprattutto, un argomento molto difficile da trattare nel calcio professionistico. Considerando la situazione attuale, con le entrate destinate a diminuire, sarà complicato mantenere certi contratti come sono o addirittura prolungarli alle stesse cifre. Bisognerà ragionare bene su questo, al Bayern siamo convinti che sia nell’interesse di tutti”.Dato quello che ha spiegato, è possibile che in estate il Bayern rinunci a fare mercato?"Potrebbe essere un’opzione, al momento stiamo considerando tutte le possibilità, come stanno facendo altri club europei. Non so cosa ne pensiate voi, ma a me non sembra che ci siano tanti club disposti ad investire cifre importanti".