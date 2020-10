Inter, già scelto il rinforzo in difesa per la prossima stagione

La stagione è appena iniziata ma è prerogativa dei grandi club programmare per tempo il futuro. L'Inter, da questo punto di vista, non fa eccezione e avrebbe già individuato il rinforzo in difesa per la prossima annata.

Il nome in questione non è nuovo nell'ambiente nerazzurro, stiamo parlando di Zinho Vanheusden, ex primavera del club meneghino ceduto la scorsa stagione allo Standard Liegi. Nell'ultimo anno il giovane difensore belga è cresciuto tantissimo, tanto da diventare capitano della sua attuale squadra.

Ceduto per circa undici milioni di euro, l'Inter può vantare un accordo con lo Standard per riportarlo a Milano con una cifra vicina ai venti milioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe pensato di riacquistarlo già quest'estate, per poi concordare con il club belga un altro anno di crescita in Belgio.