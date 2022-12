Inter, filtra ottimismo sul riscatto di un giocatore: Inzaghi decisivo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/12/2022

Inter impegnata a preparare al meglio la ripresa della stagione aspettando gli ultimi reduci dal Mondiale in Qatar. I nerazzurri hanno già disputato diverse amichevoli, tra Malta e Spagna e sono attesi da altre amichevoli in vista della ripresa del campionato, dove ad attenderli ci sarà il Napoli.

I nerazzurri stanno ritrovando la condizione giusta e soprattutto cercheranno di ritrovare la continuità che gli è mancata nel 2022. Troppe sconfitte e prestazioni altalenanti hanno portato l’Inter lontana dalla vetta. Una delle poche note positive dell’ultima parte di stagione è stato Francesco Acerbi. Chiamato in causa al posto di De Vrij, ha fornito prestazioni importanti convincendo Inzaghi. Adesso si tratta per il suo riscatto.

Inter, novità sul futuro di Acerbi: filtra ottimismo

Come sottolineato dal suo agente, Francesco Acerbi sta disputando una stagione importante e per questo l’Inter sta pensando di riscattarlo. La cifra chiesta dalla Lazio è di circa 4 milioni di euro, per questo Marotta sta trattando con Lotito per ridurre la richiesta. Come riportato da Calciomercato.com, l’agente Pastorello ha parlato del suo assistito sottolineando come il rapporto con Inzaghi sia ottimo e per questo filtra ottimismo sul riscatto di Acerbi.

Lo stesso difensore si sta dimostrando importante per la squadra, rispondendo sempre pronto ogni volta che viene chiamato in causa. Dunque le due società nei prossimi mesi continueranno a trattare per trovare un accordo. Intanto l’Inter ha messo gli occhi su un gioiello della nostra serie A, Doig del Verona. Situazione non difficile, anche se lo scozzese non arriverà a gennaio (qui tutti i dettagli).