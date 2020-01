Inter Eriksen sempre più vicini: il danese è stato spedito in tribuna

Si inizia a vedere la luce infondo al tunnel che porterà Christian Eriksen in direzione Milano, sponda nerazzurra. Il danese, al termine di molteplici aummit tra il proprio entourage e il Tottenham, lascerà Londra per trasferirsi nel capoluogo lombardo.

Dopo le ultime panchine dal 1' contro Watford e Norwich, per la sfida di questo pomeriggio contro il Southampton Eriksen è stato addirittura spedito in tribuna. Un fattore che lo avvicina inevitabilmente all'Inter che con i 20 milioni di euro offerti agli Spurs si è aggiudicata il centrocampista.

L'ex Ajax il prossimo primo luglio sarebbe stato un calciatore svincolato, ma la dirigenza interista ha preferito investire a gennaio in modo tale da anticipare la concorrenza di Manchester United e Real Madrid.