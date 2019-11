Inter, è De Paul il prescelto. Per le 2 alternative si guarda sempre in serie A

L'Inter continua a lavorare per rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte. La difficoltà più grande è quella di convincere i club a cedere i prezzi pregiati a gennaio. Per questo profili come Van Der Beek, Vidal e Castrovilli non sono avvicinabili.

Si ragiona quindi su altri profili. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe esserci un tentativo sia per Kulusevski che per Allan, ma i rispettivi club non sono al momento disposti a privarsene anzitempo.

Il nome caldo è quindi quello di De Paul, per il quale l'Udinese chiede 35 milioni di euro. Tuttavia per capire la fattibilità dell'operazione sarà necessario vedere quale sarà a gennaio la situazione di classifica dei friuliani.

le alternative portano sempre in serie A. Secondo il quotidiano romano sono da tenere d'occhio i profili di Kucka e Benassi.