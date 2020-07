Inter, doccia fredda per Alaba: non sarebbe interessato ai nerazzurri

Antonio Conte avrebbe intenzione di rivoluzionare la rosa e avrebbe richiesto alla dirigenza giocatori di qualità adatti al suo stile di gioco. Dopo l’acquisto di Hakimi per la fascia destra, Marotta e Ausilio sarebbero al lavoro per acquistare un rinforzo anche sulla sinistra. Il nome in cima alla lista nerazzurra sarebbe quello di David Alaba del Bayern Monaco.

L’austriaco sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco e potrebbe essere ceduto durante la prossima finestra di mercato. Il club campione di Germania lo lascerebbe partire per 50 milioni di euro. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero vicinissimo ai nerazzurri e di una trattativa avviata tra le parti.

Come rivelato da Christian Falk, giornalista di Sport Bild, attraverso il proprio account Twitter, l’Inter avrebbe intenzione di acquistare David Alaba, ma l’esterno non sarebbe interessato al trasferimento in nerazzurro. Se il giocatore non dovesse rinnovare con il club bavarese, il giocatore potrebbe trasferirsi al Real Madrid o al Barcellona.