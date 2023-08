Inter, definitivamente tramontata l’opzione Taremi? Ecco come stanno le cose

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/08/2023

Inter, la strada che porta a Taremi è ancora viva? In casa nerazzurra sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, in viale della Liberazione si sta lavorando sulle ultime mosse di mercato per consegnare ad Inzaghi una squadra che possa essere quanto più competitiva possibile in vista della prossima stagione.

Mentre è stata ultimata la cessione di Gosens all’Union Berlino, così come l’acquisto di Carlos Augusto dal Monza, tiene banco la questione Samardzic, con gli agenti e la società al lavoro per trovare una quadra dopo la brusca frenata di ieri sera. Ma occhio anche alla situazione che ruota attorno all’attaccante, dal momento che manca ancora un centravanti che possa consentire di avere una certa quantità di gol.

Proprio a tal proposito, arrivano delle novità per quanto riguarda la pista che porta a Taremi. Infatti, secondo quanto riportato da RMC, i nerazzurri rimangono ancora molto interessati all’attaccante iraniano di proprietà del Porto. La prima offerta alla società portoghese era stata di 23 milioni di euro. Questa, sarebbe stata aumentata a circa 25 milioni, anche se, pure questa volta, sarebbe stata rifiutata.

Il Porto, fa una valutazione del giocatore che si aggira intorno ai 30 milioni e da questa non vuole scendere. Vedremo se davvero ci sarà la svolta, visto che in casa nerazzurra ci sono anche altri nomi sul taccuino della dirigenza. Quel che è sicuro è che Inzaghi ha un assoluto bisogno di avere una punta prima dell’inizio del campionato.