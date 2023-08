ESCLUSIVA ID – Il nome che non ti aspetti per l’attacco può arrivare dalla Premier

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/08/2023

ESCLUSIVA ID, il nome dell’attaccante può arrivare dalla Premier League. In casa nerazzurra, sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, non solo la partenza di Gosens, l’imminente arrivo di Carlos Augusto e la grana Samardzic. Le prossime mosse della dirigenza interista ruoteranno tutte o quasi attorno a quello che dovrà essere il prossimo centravanti.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in viale della Liberazione si è iniziato a caldeggiare un nome nuovo. Infatti, Marotta e Ausilio hanno intenzione di chiedere informazioni per l’attaccante classe 1994 di proprietà del Fulham, Aleksander Mitrovic.

Il giocatore, oggi, è partita dalla panchina nell’esordio di campionato della sua squadra contro l’Everton nella partita vinta per 0-1. Il serbo è da sempre un pallino del ds Ausilio che, in questi giorni, si attiverà per chiedere informazioni in merito alla fattibilità dell’affare.

Nessuna trattativa concreta per il momento, sia ben chiaro, ma Mitrovic è sicuramente un giocatore che piace e per il quale si potrebbe fare un tentativo. Un attaccante di stazza, con tutte quelle caratteristiche che cerca Simone Inzaghi. Che possa partire una trattativa o si rimarrà solo alla richiesta di informazioni, lo si vedrà nei prossimi giorni. Il tecnico nerazzurro spera che tutto possa risolversi prima dell’inizio del campionato.