Inter, Conte ieri è entrato nella storia. E i precedenti fanno sognare

La giornata di ieri, in cui l'Inter ha battuto la Spal per 2 a 1, non ha segnato solamente il sorpasso proprio dei nerazzurri ai danni della Juventus, ma anche il raggiungimento di un record.

Mai nella sua storia il club interista aveva ottenuto 12 vittorie in 14 partite di campionato. Olivieri era arrivato a 11, e con il successo di ieri Conte è entrato ufficialmente nella storia.

Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, non è solo questo a far sognare i tifosi. in tutte le occasioni in cui l'Inter si è ritrovata prima in solitaria dopo 14 giornate ha sempre vinto lo scudetto.