Il primo regalo per Conte è in arrivo, ma non è Barella

L’Inter sta per chiudere il primo acquisto dell’era Conte. Secondo la redazione di Sky Sport la trattativa con Valentino Lazaro, esterno destro dell’Herta Berlino, sarebbe ai titoli di coda. La cifra di 18 milioni di cui si era parlato nei giorni scorsi dovrà essere leggermente ritoccata in alto per definire il passaggio del nazionale austriaco in nerazzurro, ma niente sembra più poter ostacolare l'accordo definitivo.

Per Barella vale lo stesso discorso, ma qui le cifre sono ben diverse. Secondo Sky l’Inter ha innalzato a 36 milioni la parte in contanti, mentre per quanto riguarda le contropartite tecniche, l’accordo con il Presidente rossoblu Giulini sarebbe stato trovato sui prestiti di Bastoni e Di Marco. Restano da limare gli ultimi dettagli, soprattutto i bonus che porterebbero il totale dell’affare molto vicino ai 50 milioni di euro da sempre pretesi dai cagliaritani.