Icardi, iniziano i filtrare i possibili motivi della decisione di lasciare il ritiro

La giornata di ieri è stata probabilmente quella che ha sancito definitivamente la parola "fine" alla storia di Mauro Icardi all'Inter. L'argentino infatti, ieri ha lasciato il ritiro svizzero di Lugano per far ritorno a Milano ed allenarsi da solo.

Una decisione drastica ma che dopo la netta presa di posizione dell'AD Beppe Marotta non sorprende più di tanto. Inoltre, le continue esclusioni da parte del tecnico Antonio Conte dalle sedute tattiche hanno influito.

La goccia che però ha fatto traboccare il vaso in maniera definitiva, è stata probabilmente la disparità di trattamento con Radja Nainggolan che a differenza dell'argentino si allena regolarmente con la squadra e partirà per la tournée asiatica. Da qui, la decisione di Icardi di lasciare il ritiro in accordo con la società che gli ha affidato un preparatore appositamente.