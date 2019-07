Icardi, dalla Juve arriva un segnale chiaro e inequivocabile

In occasione dello Juventus Summer Tour 2019, che vedrà la squadra di Maurizio Sarri impegnata nella tourneé a Singapore, il club bianconero ha reso noti i numeri di maglia.

Una particolare novità proviene da Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, sul quale è forte l'interesse della Roma, aveva sempre avuto la maglia numero 9, ma in questa occasione ha preso il numero 21. Tale fattore potrebbe costituire in indizio di mercato: non è infatti una novità che la Juve sia interessata a Icardi. Potrebbe quindi essere che abbia voluto tenere la 9 proprio per il centravanti in uscita dall'Inter.